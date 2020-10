Review: FIFA 21 – De reinste optimist moet toch stellen dat dit sportjaar tot zover vrij desastreus verlopen is. Het (betaalde) voetbal in Nederland is daarbij ook hard getroffen door de coronapandemie en inmiddels zijn we weer terug bij af en op dit moment kunnen we enkel van achter onze tv-schermen onze favoriete voetbalclubs volgen. Hopelijk komt er meer leven in de brouwerij met de release van FIFA 21, waar het (virtuele) publiek gelukkig nog op de tribunes mag plaatsnemen. Lukt het EA om ons dit jaar weer op te vrolijken met een frisse presentatie van onze zo geliefde voetbalsport? Wat voor wedstrijd FIFA dit jaar aflevert, lees je in deze review.

Vertrouwd, maar let op voor de aanvallers

Vanaf het begin wordt onze recent opgedane (via previews) ervaring gelijk bevestigd. Voor wat de gameplay betreft ligt FIFA 21 voelbaar in het verlengde van zijn voorganger. Op het veld wordt dat vertaalt in een iets hoger speltempo. Zo zouden spelers in de praktijk nog slimmer en dynamischer moeten reageren op wat er om hen heen gebeurt. In combinatie met een inventief systeem om te dribbelen kunnen spelers de bal nog beter bij zich houden terwijl zij deze afschermen. Na een fiks aantal wedstrijden gespeeld te hebben leert ons de ervaring dat aanvallers hier het meeste baat bij hebben. Het lijkt erop alsof er met name op de aanvallers is ingezet om ze het voordeel van de twijfel te geven tegenover de verdedigers. Zij schieten soms tekort en reageren niet altijd even adequaat op alles wat er om hen heen gaande is.

Dit gaat allemaal té eenvoudig naar onze mening, met slechts enkele passes worden de voorwaartsen al bereikt. Verdedigers willen nog weleens subliem een looplijn dichtrennen en de bal onderscheppen, maar veelal laten zij zich in diverse situaties, zoals aangegeven, té makkelijk in de luren leggen. Het klinkt wellicht wat vreemd, maar dit levert elke wedstrijd té vaak een regen aan kansen en doelpunten op. In werkelijkheid gaat het in voetbal lang niet altijd om het zo vloeiend mogelijk op de mat leggen van aanvallen. Het heeft af en toe juist zijn charme om wedstrijden te spelen waarin je echt moet breien met de bal tot je een ons weegt om een fatsoenlijke aanval te realiseren.

Dat was vorig jaar ook al merkbaar en dat is nu niet anders. Eigenlijk is er op die basis verder gebouwd door slechts een aantal summiere aanpassingen aan de gameplay te doen. Het voelt dan ook te makkelijk om grootse vernieuwingen toe te schuiven aan de spelers die nu slechts een betere balbehandeling kennen en meer trucs kunnen uitvoeren, waardoor ze ook slimmer kunnen dribbelen. Dat is voor ons inmiddels de bekende jaarlijkse kost en zoals aangegeven verstoort het zelfs enigszins de balans, want aanvallers lijken hier dus beter mee om te kunnen gaan. Wat automatisch voor meer spektakel zorgt, wat niet per se een goede zaak is binnen het kader van authenticiteit.

Het resultaat is daardoor dat het tactische aspect wat meer naar de achtergrond verdwijnt en doordat het zelden de boventoon voert, voelt het nu echt als een gemis in het volledige plaatje van een authentieke speelervaring. Een groter wordende ergernis met FIFA is dat spelers nog steeds hetzelfde op situaties in het veld reageren als in de voorgaande delen. Op zijn minst had het scala wegwerpgebaren en andere interacties die je de spelers ziet doen van een update voorzien mogen worden. Onder ergernissen valt ook het publiek; je wordt nog steeds door ze opgejut, maar duidelijk is inmiddels dat die wel echt aan een nieuwe lik verf toe is. Je ziet heel veel dezelfde figuren op de tribune zitten, waardoor het wel erg riekt naar simpel knip- en plakwerk. Hierdoor komt het anno 2020 wat gedateerd over, hopelijk biedt de next-gen versie hierin soelaas.

Carrièremodus maakt stappen

Begrijp ons niet verkeerd, de gameplay is nog steeds degelijk genoeg om je voldoende plezier te bieden. Degelijkheid betekent echter niet automatisch dat er stappen vooruit worden gemaakt, wat dus van toepassing is op de gameplay. Stappen vooruit worden wel gemaakt in de carrièremodus, die een aantal merkbare verbeteringen kent. Daarin ligt nu meer de nadruk op het goed managen van al je spelers. Spelers hebben met hun scherpte een extra punt van aandacht erbij gekregen. Hun algemene prestaties op het veld hebben met hun moraal, hun conditie en hun scherpte nu drie pijlers die je goed moet bijhouden. Geef je spelers meer rust tussen de wedstrijden door, dan verbetert hun conditie, maar verliezen ze weer hun scherpte. Is dat het geval, dan presteren ze minder goed in de wedstrijden. Zo is er dus een balans tussen de elementen en het is aan jou om dat goed aan te sturen.

Wanneer een belangrijke speler uit je selectie voor langere tijd geblesseerd raakt, dan wordt het echt interessant. Dan krijgt hij automatisch meer rust, maar wanneer hij terugkeert is de scherpte behoorlijk gezakt, waardoor je dan sneller geneigd bent om te kiezen voor een reservespeler die wel scherp is. Hoewel zijn kwaliteiten naar verhouding dan niet per se beter hoeven te zijn, kan dat je voor een interessant tactisch dilemma plaatsen. Heb je te maken met een overtollig aantal spelers voor dezelfde positie? Dan is dat niet langer een probleem, want je kan elke speler zich door laten ontwikkelen van bijvoorbeeld spits naar een positie op het middenveld. Daarmee bespaar je ook weer op de uitgaves die je anders mogelijk aan nieuwe spelers doet, want je hebt intern een oplossing gevonden.

Voor wat de transfers betreft, je kan nu ook kiezen om iemand te huren met een optie tot koop waardoor het net wat meer diepgang krijgt. Ongeacht om wat soort transfer het gaat, voorafgaand aan elk seizoen kan je kiezen of de onderhandelingen op een strikte of op een meer losse manier gevoerd zullen worden. Zo kan je invloed uitoefenen op de invulling van het contract. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk om de financiële doelstellingen van je club in de gaten te houden, want het is van belang om ook daaraan te voldoen.

Ingrijpen wanneer dit nodig is

Om jezelf tijdens wedstrijden van een goed resultaat te verzekeren, hoef je niet enkel te letten op de kwaliteit van je selectie. Dat zit hem ook in het simuleren van de wedstrijden, waarbij het mogelijk is om die vanaf een 2D aanzicht te volgen. Afhankelijk van het verloop van de wedstrijd kan je dan op elk gewenst moment ingrijpen. Met een druk op de knop sta je op het veld en ga je op dat moment verder met spelen, zodat je meer invloed op het verloop kan uitoefenen. Andersom is het ook mogelijk om naar het eindresultaat te simuleren indien je dat wilt. Naast dat je manager bent kan je zoals gebruikelijk ook weer naam maken als speler zelf. Dan zul je evengoed moeten letten op hoeveel trainingen je zelf doet, of dat je de trainingen simuleert, want dit is weer van invloed op hoe snel bijvoorbeeld de scherpte van een speler kan stijgen.

Maak FUT wat persoonlijker en speel samen

Een ander in het oog springende modus is nog altijd FIFA Ultimate Team, kortweg FUT. Een interessante toevoeging is hier onder andere dat je als lid van een community nu ook doelen kan behalen. Dat doe je niet alleen namens de community, maar ook voor jezelf, want het levert je unieke beloningen op in de vorm van pakjes met spelers en andere items. Wat tevens fijn is, is dat nu je samen met iemand (vriendschappelijke) wedstrijden kan spelen tegen twee andere spelers. Dit kan je doen in een klassieke wedstrijd of je kiest ervoor om een wedstrijd te spelen waar de (inmiddels bekende) speciale huisregels worden gehanteerd. Wie binnen een online lobby een wedstrijd start, kan kiezen met welk team er gespeeld gaat worden.

Je kan daarnaast je ervaring binnen FUT nog persoonlijker maken door je eigen stadion verder aan te kleden. Dit doe je door allemaal items vrij te spelen zoals vlaggen, grote banners, aanpassingsvakken en meer. Dat vrijspelen gaat middels het behalen van verschillende mijlpalen en dat zijn weer speciale uitdagingen. Wat je op FUT echter steevast kunt aanmerken en wat ook nu weer opduikt, is dat het lang duurt voordat je goede spelers uit pakjes krijgt. Hierbij wordt ook niet onder stoelen of banken gestoken dat je meer kans hebt op pakjes met goede/belangrijke spelers wanneer je er extra geld in investeert.

De online kledingwinkel

Dan hebben we nog VOLTA, waarbij je weer op de straten van allerlei verschillende wereldsteden je kunsten kan vertonen. Het verhaal wat je hier zult doorlopen voelt vrij inspiratieloos aan met telkens dezelfde soort opdrachten die je moet vervullen. Speel eerst een wedstrijd, ploeg vervolgens door een aantal skillgames en als je dan alle doelen op een bepaalde bestemming behaald hebt, reis je door naar de volgende plaats. Dit is weinig interessant om te blijven doen. Het scheelt wel dat je uiteindelijk via de verhalende modus straatlegendes, die je onderweg tegenkomt, kan vrijspelen om te gebruiken. Hierin tref je ook nog de Squad Battles, waarbij je een aantal wedstrijden achter elkaar speelt. Ongeacht het resultaat en de moeilijkheidsgraad waarop je speelt, verdien je na elke wedstrijd punten en dat is zinvol, want als je een bepaald aantal punten bereikt hebt, kun je topspelers als Mbappé vrijkopen.

Wat het meest jammere van VOLTA is, is dat de gehele modus nogal overschaduwd wordt door alle cosmetische items die je voor je spelers kan vrijspelen. Werkelijk bij zowat elk scherm word je daarop attent gemaakt evenals het feit dat al deze items ook te koop zijn met FIFA Coins, die je natuurlijk met echt geld kan kopen. Het is enigszins teleurstellend dat er zo wordt ingezet op het aanbieden/kopen van al deze cosmetische content, want het voegt qua gameplay niet zoveel toe. Het is ongetwijfeld ergens vast leuk om je spelers hun eigen kleding aan te meten en ze een eigen identiteit mee te geven, maar ons deed het niet zoveel. De manier waarop het nu gebracht wordt schiet wat ons betreft zijn doel voorbij, want op deze manier lijkt het meer op een online kledingwinkel.