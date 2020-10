Mocht je niet kunnen wachten om nu alvast met FIFA 21 op de PlayStation 4 te beginnen om dan vervolgens met je gratis PlayStation 5 versie in november verder te gaan, dien je wel rekening te houden met het feit dat niet al je progressie overdraagbaar is. Op de officiële website van de game valt namelijk te lezen dat je alleen bepaalde onderdelen mee kunt nemen.

Al je progressie in Volta en FIFA 21 Ultimate Team (inclusief spelers, items, coins, FIFA Points, wedstrijd geschiedenis en je plek op de leaderboard) wordt gewoon meegenomen. Dat geldt echter niet voor je progressie in alle andere modi zoals Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode en Pro Clubs. Dat kun je alleen gebruiken op de console waarop je speelt.

Dit is niet de eerste game waarbij cross-save niet (volledig) werkt. Eerder werd al bevestigd dat DiRT 5, Maneater en Yakuza: Like a Dragon geen cross-save ondersteunen. Dit onderwerp kwam afgelopen weekend ook al in onze Jouw mening rubriek aan bod. Houdt dit je tegen om aanstaande vrijdag de game te kopen of maakt het je niet uit?