Constantin Film werkt momenteel aan een nieuwe verfilming van Resident Evil. De reboot speelt zich in 1998 tijdens die bewuste nacht in Raccoon City af. De schrijver en regisseur van de film, Johannes Roberts, geeft aan dat hij wil terugkeren naar de eerste twee games om die “angstaanjagende ervaring naar het grote scherm te brengen”, en daarbij vooral een “menselijk verhaal over een stervende stad” wenst te vertellen.

De cast is inmiddels al grotendeels bekend. Kaya Scodelario (Maze Runner) speelt als Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) als Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) als Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) als Leon Kennedy en Neal McDonough (Yellowstone) neemt de rol van William Birkin op zich.

Onlangs kondigde Capcom ook Resident Evil: Infinite Darkness aan. De tv-serie komt in 2021 naar Netflix. Ondertussen is het ongeduldig uitkijken naar Resident Evil 8: Village, waarvan we onlangs nog een kijkje achter de schermen kregen.