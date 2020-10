Maanden geleden beloofde Sony dat ze met een zogeheten ‘teardown’ video van de PlayStation 5 zouden komen en zo uit het niets is die nu online gegaan. In de video hieronder haalt Masayasu Ito de console uit elkaar.

Bij het ontwerpen van de console heeft Sony de focus gelegd op het reduceren van het geluid en het bevorderen van de koeling. Vooral dat eerste is erg fijn, gezien de PlayStation 4 (Pro) bij momenten klinkt als een opstijgende straaljager.

Ook een interessant stuk is de standaard die bij de PlayStation 5 zit, die je op twee manieren kunt gebruiken. Zo kun je de console zowel horizontaal als verticaal op de standaard plaatsen. Verder is het zo ingericht dat je in de behuizing twee sleuven vindt om daar je stofzuiger op te zetten, zodat je de console enigszins stofvrij kunt houden.

Tot slot laat de video ook zien dat het geheugen van de console uit te breiden valt, iets wat wellicht op termijn nodig is gezien 825GB ietwat aan de lage kant is nu de omvang van games behoorlijk toe is genomen.

De video is in het Japans, maar met de YouTube ondertiteling wordt alles duidelijk. Sony adviseert om dit straks niet zelf thuis te doen. Als je de console helemaal uit elkaar haalt zul je ook de verzegeling moeten verbreken en daarmee valt je garantie weg.