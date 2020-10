Over niet al te lange tijd verschijnt Assassin’s Creed: Valhalla, maar als je het vorige deel nog niet gespeeld hebt dan is de PlayStation Store deal van de week wellicht interessant. Assassin’s Creed: Odyssey is namelijk de nieuwe deal van de week en daarmee bespaar je tot 75% op de game.

Zowel de gewone als de Gold Edition zijn in de aanbieding, waarbij je bij die laatste editie naast de game ook de Season Pass ontvangt die je toegang geeft tot de extra content én de remaster van Assassin’s Creed III en Liberation.

Meer over Assassin’s Creed: Odyssey lees je in onze review.