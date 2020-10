Sony heeft aangekondigd dat het Trophysysteem dat we kennen op de schop gaat, dit een maand voor de release van de PlayStation 5. Alle veranderingen zoals hieronder beschreven worden morgen van kracht in Europa en waar het op neerkomt is dat het verzamelconcept hetzelfde blijft, maar dat de waardebepaling zal veranderen. Dat betekent in de praktijk dat vooral je level flink kan veranderen.

Tot op heden was het mogelijk om het maximale Trophylevel van 100 te bereiken, wat nu opgerekt wordt naar 999. Iedereen die zich hiermee bezighoudt, die weet dat stijgen in level na level 25 vrij traag gaat, maar daar komt nu een nieuw aspect bij kijken. Je huidige level zal naargelang het nieuwe scoresysteem opgewaardeerd worden naar een hoger level.

Sony laat weten dat als je nu bijvoorbeeld level 12 bent, dat je na deze aanpassing op een laag level 200 zit. Dit wordt natuurlijk gebaseerd op de Trophies die je al hebt, waarin de waarde ook weer varieert. Zo is een bronzen Trophy minder waard dan een gouden Trophy. Platinum Trophies hadden nooit een waarde, maar dat zal nu ook veranderen.

De belangrijkste merkbare verandering is dat het levelen in het begin beduidend sneller gaat dan op een hoger level. Veel sneller dan nu het geval is en je nieuwe levelbepaling is deels afhankelijk van de hoeveelheid platinum Trophies die je hebt. Heb je er daar veel van, dan zal je level flink omhoog schieten.

Met de komst van dit nieuwe systeem worden er ook weer algemene Trophies aan je level gekoppeld naargelang je huidige level. De iconen die hierbij van toepassing zijn hieronder naast elkaar. Pas als je level 999 bereikt hebt, ben je een echte platinum speler volgens dit systeem.

Klein maar belangrijk detail, alle Trophies die je op oudere systemen dan de PlayStation 4 verzameld hebt, die neem je gewoon mee in dit nieuwe systeem.