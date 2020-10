Deze week is Festival of the Lost in Destiny 2 weer van start gegaan, waar je natuurlijk veel extra loot en andere goodies mee kunt verdienen. Voor november staat natuurlijk ook de uitbreiding Beyond Light op de agenda, waarvan ontwikkelaar Bungie weer een nieuwe trailer heeft vrijgegeven.

De beelden gaan ditmaal in op de wapens en gear die je kunt verdienen in Beyond Light. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan genoeg nieuwe vuurwapens terug te vinden, maar ook armor die je speciale vaardigheden geeft, zoals het gooien van een werpmes.

Destiny 2: Beyond Light lanceert op 10 november voor de huidige generatie consoles.