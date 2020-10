Een gewilde feature omtrent Trophies is een tracker die laat zien wat je progressie is met betrekking tot het unlocken van individuele Trophies. Dat systeem bestaat al jaren op de Xbox One met betrekking tot de Achievements, maar Sony heeft er tot op heden nog niets mee gedaan. Dat is best vervelend, omdat een groot deel van de games geen in-game tracker bieden, waardoor het onmogelijk is om te achterhalen wat de stand van zaken is.

Het ziet er echter naar uit dat zo’n tracker wel aanwezig zal zijn op de PlayStation 5. Via het Franse PlayStation Blog heeft Sony daarvan kort melding gemaakt, maar in anderstalige blogberichten is hierover geen sprake. Beetje vreemd als je het ons vraagt, het is immers best wel een belangrijk detail. Maar hoe dan ook, de PlayStation 5 biedt de mogelijkheid om je progressie te volgen omtrent elke losse Trophy.

Althans, dat is de interpretatie. Gezien de onderstaande regel weer uit het bericht verwijderd is kan het twee dingen betekenen. Of het klopt niet of het is te vroeg al gedeeld. Wij achten dat laatste als de reden voor het verwijderen.

“You will be able to track your progress towards earning trophies for compatible PS5 games. For example, sometimes you’ll see how many artifacts you have left to collect, or how many armor upgrades you need to get before unlocking the trophy.”

Het stukje “compatible PS5 games” is hierin trouwens interessant, want dat suggereert dat ontwikkelaars dat specifiek moeten inbouwen. Als ze dat niet willen, dan zal er weinig veranderen. Ook kan het slaan op backwards compatibility, waarbij deze feature niet werkt in combinatie met PS4-games.