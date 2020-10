Eergisteren werden er voor het eerst beelden getoond van de next-gen versie van NBA 2K21. Om te laten zien wat de exacte verschillen zijn tussen de huidige en next-gen versie, heeft YouTuber BBallCreator 2K besloten een video te maken.

In de video is goed te zien dat er een grote stap wordt gezet met NBA 2K21 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. De graphics zien er niet alleen veel mooier uit, er zijn ook meer animaties te zien in de next-gen versie.

De vergelijkingsvideo van NBA 2K21 kan je hieronder checken en ontdek zelf de grote verschillen.