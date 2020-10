The Last of Us: Part II mag weer een mooie mijlpaal noteren op zijn toch al imposante lijst met records. Een bericht op ResetEra heeft namelijk onthuld dat meer dan 60% van de gamers die de game hebben aangeschaft de Trophy ‘What I Had to Do’ hebben ontgrendeld en dus het einde van de game hebben gezien.

Gezien de vrij lange duur van de game – tussen de 20 en 25 uur – is dit percentage hoog te noemen. Vaak ligt het percentage van uitgespeelde games aanzienlijk lager. Het gros van de gamers speelt een game immers niet uit.

The Last of Us: Part II lanceerde afgelopen juni en wist in drie dagen tijd ruim 4 miljoen exemplaren te verkopen. Of Naughty Dog dit succes gaat opvolgen met een sequel valt nog te bezien, maar het verhaal van de eerste game zal opnieuw gebracht worden in de langverwachte HBO serie van maker Craig Mazin, die ook bekend is van de serie Chernobyl.