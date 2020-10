Red Dead Online heeft weer een update ontvangen en dat moet de spelers de komende dagen weer bezig weten te houden. Wederom zien we een nieuw legendarisch dier verschijnen, wat de Golden Spirit Bear is. Deze beer is gespot in Big Valley en om jacht op dit dier te maken moet je de ‘Sighting Mission’ starten bij Harriet.

Als je hem weet te doden of te pakken weet te krijgen, dan krijg je 50% korting op een ‘Established’ of ‘Higher Naturalist Item’ en als je de vacht meeneemt, dan moet je even bij Gus aankloppen voor een luxueuze op maat gemaakte jas. Overigens is het raadzaam om bij Harriet ook uit te kijken naar de ‘Vitalism Studies Pamphlet’, waarmee je ‘Harrietum Officinalis’ kunt verzamelen om je transformatie naar een wild zwijn te voltooien.

Als je tussen vandaag en 12 oktober speelt dan krijg je een bonus van 5.000 Club XP. Daarnaast kun je dubbel XP verdienen in Role Missions, free-roam events, Showdowns, races, free-roam missies en A Land of Opportunities. Verder krijgen aspirant Naturalists 5 Gold Bars korting op de prijs van Harriet’s Animal Field Guide en 40% korting op alle Naturalist Role Items.

Bij Gus krijg je 30% korting op alle Trinkets en aan Prime Gaming voordelen ontbreekt het uiteraard ook niet. Leden krijgen: 5 gratis Legendary Animal Pheromones, 6.000 Naturalist XP, een gratis Wilderness Camp en een gratis Katata Coat gemaakt van de Legendary Katata Elk huid.