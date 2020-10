Desperados III kwam in juni uit en voor deze game kon je ook een Season Pass aanschaffen. Degene die dit gedaan hebben kunnen nu met de tweede uitbreiding aan de slag. Wat je hier van kunt verwachten wordt getoond in een nieuwe video, die je onder dit bericht kunt bekijken.

De Season Pass van Desperados III geeft je toegang tot in totaal drie uitbreidingen, waarvan nu de tweede beschikbaar is, genaamd ‘Money for the Vultures – Part 2: Five Steps Ahead’. Hierin keer je terug naar Louisiana, waar je op zoek gaat naar een nieuw lid van de DeVitt-familie.