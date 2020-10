Via de officiële website van PlayStation heeft Sony aangekondigd dat het bedrijf vanaf heden twee maanden van tevoren prijsveranderingen aan abonnementen zoals PlayStation Plus en PlayStation Now gaat aankondigen. Op deze manier wil Sony meer duidelijkheid en transparantie geven richting de gebruikers, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele prijsverhogingen.

Spelers die een abonnement hebben op één van of beide diensten hebben de mogelijkheid om het abonnement te annuleren voordat de nieuwe prijs ingaat. Daniel Ahmad – alias ZhugeEX op Twitter – weet verder ook te melden dat er op dit moment geen prijsverhoging op de planning staat.

Voor de PlayStation 5 heeft Sony onlangs de PlayStation Plus Collection aangekondigd, die eigenaren van de nieuwe console toegang geeft tot een reeks klassieke PlayStation 4 titels.

21.10. We may change the price of your subscription (up or down) to reflect changes in the subscription product, to reflect our costs in providing the subscription, to ensure the subscription continues to be a viable service or to respond to market changes, such as changes to exchange rates, local taxes or inflation.

21.10.1. We will notify you by email at least 60 days in advance of any price increase. You will be able to cancel before the price rise takes effect.