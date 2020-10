Eind deze maand mogen we het derde deel in de Watch Dogs franchise verwelkomen en daarin gaan we aan de slag op de straten van een futuristisch Londen. Vanaf 29 oktober ligt Watch Dogs: Legion in de schappen en Ubisoft begint steeds meer informatie en beelden te delen. Ook vandaag is dat het geval en krijgen we veel gameplay voorgeschoteld.

Het gaat om een tweetal video’s waarin je veel aspecten van de gameplay te zien krijgt. Zo krijg je een helder beeld van de recruitment missies – waarin je potentiële burgers rekruteert voor DedSec – en kan je zoals gewoonlijk iedereen hacken en lekker vrij rondlopen. Bij elkaar gaat het om meer dan een uur aan gameplay, dus ga er zeker goed voor zitten.

Benieuwd wat wij van de nieuwe aanwinsten van DedSec vinden? Lees dan zeker even onze preview.