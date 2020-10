Zoals je gisteren al hebt kunnen lezen heeft Sony een aantal veranderingen aan het Trophies-systeem doorgevoerd. Zo word jouw huidige Trophy-level aangepast, zijn platina Trophies een toegevoegde waarde voor je progressie naar het volgende level en meer. Mochten de veranderingen nog niet duidelijk genoeg zijn, dan helpt deze video je wellicht beter.

In deze PlayStation Access video wordt nogmaals uitgelegd wat de veranderingen zullen zijn en dit wordt beter duidelijk gemaakt met diverse beelden. Over de ‘gelekte‘ tracker wordt niet gesproken in de video, dus het is nog even wachten tot we daar meer over horen. Ben jij een echte Trophy-jager en kan je geen genoeg krijgen van deze virtuele beloningen? Kijk dan zeker even naar de onderstaande video, die alles helder uitlegt.