Het mag geen verrassing zijn dat Demon’s Souls Remake een zeer gewilde launch titel voor de PS5 is. Het is immers het begin van de Souls franchise en gezien de titel vrij oud is, hebben veel (nieuwe) spelers deze game wellicht gemist. Een feature van de DualSense controller is de nieuwe haptic feedback en dit zal ook in Demon’s Souls Remake toegepast zijn.

Creative director Gavin Moore van Sony Japan gaf dit aan in de meest recente uitgave van PlayStation Official Magazine. Ondanks dat hij niet erg gedetailleerd was, kon hij wel melden dat de haptic feedback gebruikt wordt. Zo zijn wapens en spreuken elk voorzien van hun eigen feedback en de triggers zullen daardoor met elk wapen anders aanvoelen. Het pareren van aanvallen en het activeren van hendels zullen ook weer hun eigen vorm van feedback kennen.

Door dit zo gevarieerd toe te passen, is het onderscheid veel beter merkbaar in plaats van hard of zacht trillen. Klinkt goed, nietwaar?