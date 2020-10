Na heel lang wachten en met de launch van de PlayStation 5 om de hoek, heeft Sony van de week eindelijk een teardown filmpje de wereld ingeschoten. Yasuhiro Ootori heeft in een mooie omgeving de binnenkant van de PlayStation 5 getoond. En wat hebben we een hoop interessante dingen gezien in dat filmpje. Zo weten we eindelijk waarom de PlayStation 5 zo’n bakbeest van een console is. De koeling spreekt namelijk boekdelen en dat is ook het meest interessante aan de PlayStation 5 in deze teardown.

De koeling werd dit jaar meermaals besproken in met name de media. Het begon namelijk met een lek van Github waar stond dat de GPU, codenaam Oberon, een ongeveer 9 TeraFlops GPU zou zijn voor de PS5. Met het bevestigen van de 12TF van de Xbox Series X werden de berichten interessanter. De 9TF ‘van Sony’ werd toch 10TF, maar links en rechts kwamen er ook berichten binnen dat de koeling een probleem was. Veel was op geruchten gebaseerd en wat waar is of niet zullen we nooit of misschien op een later moment pas echt te weten komen. Maar heel gek is het niet, zeker niet nu we de binnenkant hebben gezien.

Het zit namelijk zo: Sony heeft voor een hogere kloksnelheid (of tenminste een variabele, waardoor de aanvankelijke kloksnelheid hoger kan uitvallen) gekozen, wat natuurlijk voor hogere temperaturen zorgt. Sony moest dus iets hebben wat hun de mogelijkheid zou bieden dat op een verantwoorde manier te realiseren. Een grotere heatsink met een betere ventilator is natuurlijk vanzelfsprekend, maar de onderdelen met elkaar bevestigen moest efficiënter dan wat voorheen gebruikelijk was. Een oude techniek die we kennen van de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro, is natuurlijk het gebruik van thermische pasta. Dit droogt na verloop van tijd op, waardoor er meer gekoeld moet worden. Af en toe nieuwe pasta aanbrengen is in dit geval geen overbodige luxe. Maar dat betekent wel rommelen in de console en dat durven velen logischerwijs niet aan.

De eerste PlayStation 4 Pro’s stegen op een gegeven moment zowat op richting het heelal, mede dankzij de luide koelingsventilator, maar ook de thermische pasta droeg bij aan dit probleem. Sony lijkt hiervan geleerd te hebben en geeft hiermee indirect toe dat de PlayStation 4 Pro niet bepaald vlekkeloos was als het op de koeling aankomt. Dit zie je terug in de PS5, omdat de heatsink ontzettend groot is en in plaats van thermische pasta wordt er nu gebruik gemaakt van ‘liquid metal’, oftewel vloeibaar metaal wat niet zo gauw oplost of aan vervanging toe is.

De korte conclusie: Sony heeft hoog ingezet op het koelingssysteem van de console en daar zijn we erg blij mee. Ja, de PS5 is een groot ding, de priegelige draadjes en het grote moederbord zijn misschien niet zo strak en ook lijkt de Blu-ray speler er opgeplakt te zitten als een last-minute keuze, maar alles bij elkaar genomen kunnen we stellen dat Sony ons een mooi apparaat zal voorschotelen. En daarmee komen wij bij de stelling van deze Jouw mening. Sony heeft flexibele keuzes moeten maken, maar komt uiteindelijk toch met een goed ontwikkeld product. Want laten we wel wezen, de concurrent heeft ook niet stilgezeten en Sony heeft waarschijnlijk keuzes moeten maken die aanvankelijk niet gepland waren. Dit kan leiden tot onconventionele keuzes en ook heeft Sony veel met kritiek te maken gehad op de huidige generatie, wat ze als feedback hebben meegenomen.

Wat vinden jullie? Ziet de PS5 er van binnen goed uit of boeit het je niet echt? We snappen dat het om de games draait, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat het van binnen snor zit, zeker met het oog op langere termijn. Het is trouwens zeer belangrijk dat de vloeibare metaal die ter koeling dient goed afgedekt is, want je wil niet dat het eruit loopt na intensief gebruik van de console. Dat kan immers voor kortsluiting en andere problemen zorgen. De teardown liet zien dat Sony daar ook veel aandacht aan besteed heeft, dus dat lijkt vooralsnog niet echt een issue. Maar je weet maar nooit.

Het is een wat meer technische Jouw mening deze week in navolging van de teardown, die je hieronder kan bekijken mocht je die gemist hebben. Hoe dan ook horen we in de comments graag jullie mening over de teardown en dan in het bijzonder de aanpak van Sony met betrekking tot de koeling.