In Call of Duty: Warzone zijn diverse modi te vinden, maar er is er een die nog ontbreekt: private matches. Daarover zijn al wat geruchten geweest, maar officieel is het nog niet aangekondigd voor zover wij de berichten van Infinity Ward erop naslaan. Toch zit het wel in de pijplijn.

Dit blijkt uit het feit dat Call of Duty: Warzone spelers private matches op hebben kunnen zetten in de game. Blijkbaar zitten de functionaliteiten al in Call of Duty: Warzone en twee spelers hebben gedeeld dat ze erin zijn gekomen. Sterker nog, er is zelfs een video online verschenen van een Mini Royale met 24 spelers.

Volgens ModernWarzone zal de host kunnen bepalen wat de regels zijn. Zo kan de grootte van de cirkel ingesteld worden, alsook het tempo van het gas, de hoeveelheid health van de spelers, of tactische sprint toegestaan is en nog veel meer. XP en wapen progressie is niet te behalen in private matches.

Gezien men het nu aan de praat heeft gekregen lijkt het slechts een kwestie van tijd totdat het officieel geïntroduceerd wordt.