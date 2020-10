Nog een paar weken te gaan totdat Cyberpunk 2077 in de winkels ligt. Inmiddels weten we een hoop over de game en als je een mooie samenvatting zoekt, dan kan je hier bij een uitgebreid artikel terecht. Ondanks dat we veel over de game weten, heeft CD Projekt RED nog genoeg achter de hand om te delen.

Dat gaan ze doen tijdens de vierde Night City Wire uitzending die gepland staat voor donderdag 15 oktober om 18:00 uur ’s avonds. Dit laat de ontwikkelaar via Twitter weten en tijdens deze stream mogen we nieuwe gameplay verwachten en ook zal er dieper naar de systemen in de game gekeken worden.

Kortom, als je nog meer over Cyberpunk 2077 te weten wilt komen, dan zul je volgende week donderdag klaar moeten zitten voor de nieuwe uitzending.