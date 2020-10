Sony introduceerde gisteren een vernieuwd systeem omtrent de levels van Trophies en naargelang dat systeem krijg je een hoger level toegekend. Fanatieke verzamelaars van Trophies zullen vrij hoog zitten, hoewel de weg naar level 999 een flinke uitdaging is. Maar uiteraard is er iemand die dat al gelijk heeft.

De bekende Trophyjager Hakoom zit al jaren op level 100 en met dit nieuwe systeem is hij gelijk naar level 999 gegaan. Hij weet gemiddeld per maand 1.000 Trophies binnen te halen en dus schiet het natuurlijk enorm op. Jammer voor hem valt er wederom geen hoger level te behalen, dus tot er een nieuwe verandering volgt zal hij tegen level 999 aankijken.

Moet Sony de levelcap nog verder ophogen of is dat niet nodig omdat er hier van een uitzondering sprake is? Laat het hieronder weten.

سوني تغير في لفل التروفي و حكوم يوصل للحد الأقصى في اول يوم🤣.

Sony updates the trophies and i reach the max in the same day 😂.

I was stuck at 100 for 6 years+ now it seems i will be stuck at 999 until ps6 comes out 🤦‍♂️@PlayStation_ME@playstation#playstation #ps4 #ps5 #hakoom pic.twitter.com/KoU2NQDvs2

— Hakoom (@psnHakoom) October 8, 2020