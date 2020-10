Eind deze maand verschijnt Watch Dogs: Legion en een uitgebreide impressie daarvan kan je hier terugvinden. Ook is Ubisoft na de release het nodige met de game van plan, dus spelers zullen zich hier langdurig mee kunnen vermaken. Een gedeelte van de post-launch content zal gratis zijn, maar ook zal het nodige onder de Season Pass vallen.

Buiten dat kent de game ook microtransacties, maar voordat je gelijk moord en brand schreeuwt… het is puur voor cosmetische en secundaire zaken. In de game wordt gebruik gemaakt van WD Credits en daarmee kun je extra’s kopen in de vorm van maps voor collectables, ETO packs (in-game currency), speciale Operatives, cosmetische items en meer, zo laat Ubisoft weten.

Een gedeelte van de genoemde zaken kan je zien als een ‘shortcut’ voor de gameplay of als een booster. Geen van deze aankopen is nodig om voortgang te boeken in de game, want het heeft geen directe impact op de gameplay ontwikkeling. Om een indicatie te geven, €1,- staat gelijk aan 100 WD Credits.