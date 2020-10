Gamers die nog niet in het bezit zijn van Mortal Kombat 11, maar wel overwegen om de game te kopen hebben binnenkort een extra keuze. Op 17 november zal er een nieuwe editie verschijnen: Mortal Kombat 11 Ultimate.

De ‘ultieme’ versie van het populaire vechtspel bevat natuurlijk de originele game, maar ook alle downloadbare content die voor de titel is uitgegeven. Dat is inclusief de nog te verschijnen Kombat Pack 2, die op 15 november beschikbaar zal worden gesteld. Dit pakket bevat drie extra personages: oude rotten Rain en Mileena, en de derde is de actieheld van de jaren 80: Rambo. Zijn uiterlijk is gebaseerd op First Blood, de eerste film van dit personage.

Mortal Kombat 11 Ultimate komt uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Schaf je de PS4-versie aan, dan krijg je ook een gratis next-gen upgrade. De PS5-versie draait op een dynamische 4K-resolutie, heeft verbeterde graphics en kent kortere laadtijden.

Heb je de ‘normale versie’ van Mortal Kombat 11 al in bezit, dan kan je deze upgraden naar ‘Ultimate’ door Kombat Pack 2 te reserveren of door Kombat Pack 1 of de Aftermath Expansion aan te schaffen.