Assassin’s Creed: Valhalla is een van de grotere releases die tijdens alle bombarie die de introductie van een nieuwe generatie consoles teweegbrengt, op zowel de PlayStation 4 als 5 zal uitkomen.

In de Microsoft Store is vaak al van tevoren te zien hoe groot het installatiebestand bij release ongeveer gaat zijn en in het geval van Valhalla, lijkt dit om zo’n 50GB te gaan. Er wordt echter geen verschil aangegeven tussen de huidige en de next-gen consoles, dus het is eventueel mogelijk dat de bestandsgrootte iets varieert onderling.

Assassin’s Creed: Origins en Odyssey hadden allebei een bestandsgrootte van iets onder de 50GB, dus het lijkt op zich een goede indicatie van wat we mogen verwachten wanneer het zo ver is.