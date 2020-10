We hadden in augustus al gelijk toen de aankondiging van Final Fantasy XVI dichterbij was dan je zou denken, maar ook de release van de game laat wellicht een stuk minder lang op zich wachten. Zeker naar Square Enix maatstaven, die in het verleden veelal een relatief trage ontwikkelaar is gebleken.

Square Enix is op zoek naar nieuw bloed voor één van hun studio’s, die momenteel bezig is aan het pas aangekondigde Final Fantasy XVI. Uit de advertentie die zij online hebben gezet is de huidige status van de ontwikkeling van de game af te lezen. Hieruit blijkt dat ze – zoals inderdaad al verwacht werd – een stuk verder zijn met de ontwikkeling dan ze normaal zo kort na de aankondiging zouden zijn.

“We have already completed basic development and scenario production, and are continuing to create large-scale resources and build boss battles while expanding our various development tools,”

Ondanks dat er ook aangegeven wordt dat iedereen vanuit huis werkt aan de ontwikkeling van de game, zou een release in 2021 best haalbaar moeten zijn met de progressie die ondertussen al geboekt is.