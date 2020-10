Kortgeleden kon je bij ons al lezen dat Outriders mogelijk was uitgesteld naar volgend jaar. Op de Steampagina werd de releasedatum aangepast naar februari 2021 om nadien weer een aanpassing naar 31 december 2020 te zien. In de tussentijd hield de ontwikkelaar zijn lippen stijf op elkaar.

Maar nu is er duidelijkheid gekomen na een live uitzending op YouTube van ontwikkelaar People Can Fly: de game is inderdaad uitgesteld. Vanaf 2 februari 2021 kunnen we aan de slag met de game, als alles naar behoren verloopt. Je kunt de bijbehorende trailer hieronder bekijken.