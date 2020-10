De PlayStation 5 komt steeds dichterbij, want over iets meer dan een maand is het eindelijk zover. De lijst van launchgames groeit ook langzaam maar zeker door, want Bugsnax behoort ook tot de line-up. De game zal op 12 november verschijnen voor de PlayStation 4 en in Europa een week later, op 19 november, voor de PlayStation 5.

Van Bugsnax is nu tevens een nieuwe video vrijgegeven en hierin worden we tot de grote cast achter de game geïntroduceerd. In de video zien we duidelijk welke stemacteur welk personage inspreekt en er zitten toch zeker een paar bekende namen bij. Allerlei accenten en grappige looks passeren de revue en dat maakt de video het kijken waard. We hebben trouwens de cast ook even op een rijtje gezet, dat onder de video.