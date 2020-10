De PlayStation Store zoals we die vandaag de dag kennen is inmiddels al wat ouder en ook valt er nog het nodige aan te verbeteren. Die verbetering lijkt er te komen, want PushSquare meldt dat Sony aan ontwikkelaars gemeld heeft dat ze van plan zijn om een nieuwe PlayStation Store te lanceren later deze maand. Het gaat dan om de PlayStation Store die via browsers en mobieltjes te benaderen is.

Een van de aanpassingen is dat de PlayStation Store ‘legacy content’ niet langer via die weg te koop aanbiedt. Hieronder valt content voor de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable. Ook zouden PlayStation 4 applicaties en avatars niet langer beschikbaar zijn via het web en de mobiele Store.

De content voor de genoemde oudere platformen blijft wel beschikbaar om aan te schaffen via de PlayStation Store voor die platformen in kwestie. De specifieke reden voor deze verandering is niet helemaal duidelijk, maar het heeft vast te maken met de voorbereiding op de PlayStation 5, die over een paar weken uitkomt.

Hetgeen je eerder aangeschaft hebt blijft sowieso beschikbaar via je downloadlijst.