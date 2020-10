Via de PlayStation 5 teardown zijn we te weten gekomen dat het mogelijk is om het geheugen van de PlayStation 5 uit te breiden. Sony heeft zelf nog geen mededelingen gedaan over dit uitbreidbare geheugen. Dat in de vorm van eigen opties, alternatieve fabrikanten en meer, maar Western Digital stapt alvast in.

De schijffabrikant heeft zijn SN580 aangemerkt als compatibel voor de PlayStation 5. Dit doen ze op een promotioneel pamflet en op de website staat te lezen dat de leessnelheid van data oploopt tot 7GB/s en schrijfsnelheid tot 4.1GB/s, wat voldoende voor de PS5 zou moeten zijn.

Het geheugen is verkrijgbaar in drie varianten: 500GB, 1TB en 2TB, waarbij de prijs gradueel oploopt. Voor de kleinste ben je $149,99 kwijt, die van 1TB $229,99 en voor die van 2TB $449,99. Een dure aangelegenheid dus. Hierbij geldt wel dat Sony dit geheugen officieel nog moet ‘whitelisten’.