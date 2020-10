Het is al een tijdje bekend dat je een groot deel van de bestaande PlayStation 4 games op de PlayStation 5 kunt spelen via backwards compatibility, maar toch waren er toch nog wat concrete details die misten. Gelukkig heeft Sony nu eindelijk meer duidelijkheid over backwards compatibility op de PS5 gegeven, met een uitgebreide uitleg op de support website van PlayStation.

Sony meldt dat een “overweldigende meerderheid” van de PS4 games te spelen is op de PlayStation 5 en nu is duidelijk dat daarmee niet wordt overdreven. Er zijn namelijk slechts tien PS4 games die niet door middel van backwards compatibility speelbaar zijn op de PS5. In de PlayStation Store zal bij deze games de boodschap ‘Playable on: PS4 only’ vermeld staan. Het gaat om de onderstaande titels:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

De rest van de PS4 games kun je dus ook op de PS5 spelen en bepaalde titels profiteren van ‘Game Boost’ op de PlayStation 5. Dit zorgt ervoor dat de games een hogere en/of soepelere framerate hebben. Om hoeveel en welke games het gaat is niet duidelijk, dat zal dus vanzelf moeten gaan blijken. Hoewel alle PS4 games – met uitzondering van de tien genoemde titels – door middel van backwards compatibility zouden moeten werken, waarschuwt Sony wel dat een enkele error of andere problemen niet helemaal uitgesloten zijn.

Verder heeft Sony ook wat meer uitleg gegeven over hoe backwards compatibility precies in zijn werk gaat. Van fysieke PS4 games dien je simpelweg de disc in de PlayStation 5 te doen, waarna je – nadat je eventueel een update moet downloaden – de game starten vanuit het PS5 dashboard. Digitale PS4 games kun je zoeken via de bibliotheek vanuit het PS5 dashboard, waarna je de PS4 game naar keuze kunt downloaden. Het is ook mogelijk om digitale PS4 games en savedata via WiFi data transfer over te zetten van je PS4 naar je PS5. Tot slot zijn PS4 games ook toegankelijk op de PS5 door middel van externe opslag.

Backwards compatibility op de PlayStation 5 kent wel enige beperkingen, die nu ook zijn uitgelegd. Het SHARE menu kan niet worden weergegeven op de PS5. De Create-knop op de DualSense geeft je alsnog wel de mogelijkheid om screenshots en video-opnames te maken. Verder is de HD Camera niet compatibel met PS4 games, wordt de PS4 Tournaments feature niet ondersteund op de PS5 en datzelfde geldt voor de in-game Live from PlayStation feature. De PS5 ondersteunt ook niet de PS4 Second Screen app en andere companion apps van PS4 games. HDR zal automatisch ingeschakeld zijn wanneer je gebruikmaakt van backwards compatibility, maar dit kun je natuurlijk zelf uitschakelen.

Als laatste laat Sony nog weten welke controllers er op de PS5 ondersteund worden. Naast de DualSense kun je ook gebruikmaken van de DualShock 4 controller en third-party controllers met de officiële PlayStation licentie. Let wel op dat PS5 games niet speelbaar zijn met de DualShock 4. Ook andere apparaten zoals stuurwielen, arcade sticks en flight sticks met een PlayStation licentie zijn bruikbaar. Verder kun je de PS Move Motion Controller en de PlayStation VR Aim Controller gebruiken voor VR games die op de PS5 werken via backwards compatibility. Als het aankomt op headsets zijn de Platinum en Gold draadloze headsets en third-party headsets (die zijn aangesloten via USB of audio jack) te gebruiken op de PS5. Companion apps van headsets kun je echter niet gebruiken op de PlayStation 5.