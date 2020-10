Onze favoriete maniakale Worms zijn binnenkort weer helemaal terug van weggeweest en zoals altijd brengen ze een hele hoop chaos met zich mee. Worms Rumble wordt de nieuwste game in deze langlopende franchise en komt dit jaar nog naar de PS4 en PS5. Dat werd bevestigd door Team 17 via een bericht op de PlayStation Blog.

Worms Rumble stapt af van de klassieke turn-based combat en opteert in de plaats voor real-time gevechten. Het enorme arsenaal aan wapens en explosies is echter nog steeds van de partij. Begint je drang naar totale chaos al te jeuken door het nieuws? Dan hebben we goed nieuws voor je, want alle PS+ abonnees kunnen al van 6 tot 8 november aan de slag met de open beta. Worms Rumble zelf verschijnt dan enkele weken later op 1 december. De beta zelf is bovendien goed gevuld met verschillende modi, waaronder een battle royale. Meer specifiek krijg je in de beta toegang tot het volgende:

Three Game Modes (Deathmatch and our take on Battle Royale “Last Worm Standing” and “Last Squad Standing”)

One Arena and Training Level

Our Full Launch Arsenal of Weapons (more information coming soon on these!)

Two Brand New Utilities – the Jetpack and Grapple Gun!

Check de nieuwe trailer met veel gameplay hieronder.