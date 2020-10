Met de komst van de nieuwe generatie consoles in de nabije toekomst, kondigen talloze ontwikkelaars een next-gen versie aan voor hun games. Op die manier kunnen we allen in volle next-gen glorie genieten van onze favoriete games uit de vorige generatie. Sommige ontwikkelaars zijn dan vriendelijker dan andere, want in veel gevallen wordt die upgrade gratis aangeboden. Eén van de games die in dat rijtje wordt geplaatst is For Honor, de historische brawler van Ubisoft.

For Honor zal in totaal twee upgrades krijgen: een eerste bij de launch van de nieuwe consoles die de resolutie van de game verbetert en een tweede in het begin van december die de framerate verhoogt naar 60fps. Deze upgrade naar next-gen brengt dus logischerwijs wat veranderingen met zich mee, al zijn die puur op technisch vlak merkbaar en niet zozeer inhoudelijk. De volledige veranderingen kan je hieronder nalezen.