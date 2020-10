Voor het geval je het nog niet zou weten: Godfall is slechts iets meer dan een maand van ons verwijderd. Deze veelbelovende titel van Gearbox werd indertijd aangekondigd als één van de eerste PS5-games en intussen hebben we al een hele hoop info over de game te horen gekregen. Nog niet voldoende info, zo blijkt, want technisch producer Dick Heyne gaf onlangs een interview met Gamebyte, waarin hij dieper inging op de endgame content van Godfall.

Volgens Heyne is er zeker voldoende te doen nadat je de game hebt uitgespeeld. Eén van de meest prominente endgame features is de Tower of Trials, een rogue-like modus waarbij je verschillende trials moet zien te overkomen. Heyne legt het systeem uit als volgt:

Tower of Trials (ToT) is a rogue-like end-game challenge mode accessed within The Monolith. It can be played solo or co-op. As players complete the combat trials and progress up the elevator in the center of The Monolith, the enemies will get stronger. Luckily, the players can earn Boons and Item Rewards on their way up.

Players first complete the Elevator Encounter Trial by defeating waves of enemies to be rewarded with Keys, a currency specific to ToT, and will get reset to 0 when the player exits ToT.

Players then choose the type of reward they’d like to earn next by picking a doorway with the corresponding Reward Type‘s icon on it. There are several types of Reward Types that the player can earn, but only if they walk through the doorway and defeat the Room Encounter Trial.”