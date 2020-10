Het zesde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone ging onlangs van start en hiermee werden er ook nieuwe wapens aan de game toegevoegd. Al snel bleek dat de AS VAL, in combinatie met de SPP 10-round magazine attachment, veel te krachtig was. Gelukkig heeft ontwikkelaar Infinity Ward snel gehandeld.

Een nieuwe in-game update heeft het probleem met de AS VAL namelijk verholpen. Ook is de SP-R 208, een nieuwe sniper rifle die met seizoen 6 werd geïntroduceerd, wat minder krachtig gemaakt. Ook dit wapen bleek in de praktijk namelijk wat te sterk. Als laatste heeft ook de SKS een kleine nerf gekregen.

De precieze details van de aanpassingen aan de wapens check je hieronder in de changelog.