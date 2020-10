De wekelijkse GTA Online update brengt weer allerlei extra beloningen met zich mee, zo maakt Rockstar Games bekend. Contact Missions leveren je momenteel twee keer zoveel GTA$ en RP op als normaal. Zijn Transform Races meer jouw ding? Dan heb je al helemaal geluk, want hierin krijg je zelfs driedubbele beloningen uitgekeerd. Het geld dat je verdient als Associate/Bodyguard wordt momenteel ook verdriedubbeld.

Iedereen die uiterlijk op 14 oktober inlogt bij GTA Online ontvangt weer een gratis T-shirt, namelijk de Fruit Tee. Als je een gokje waagt bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort, dan maak je deze week kans op de Lampadati Tigon. Deze supercar is nu immers de hoofdprijs.

Tot slot zijn er ook weer diverse deals waarvan je nu kunt profiteren. Onder andere garages, laserwapens en verschillende voertuigen zijn nu afgeprijsd. De details daarvan lees je hieronder.