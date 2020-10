Oktober is inmiddels alweer goed onderweg en dus is dit het moment voor Sony om nog even terug te blikken naar de afgelopen maand. Via het PlayStation Blog is daarom een overzicht gedeeld van de best verkopende games van de PlayStation Store in september.

Als we naar de games voor de PlayStation 4 kijken, dan zien we dat september een goede maand was voor sportgames. FIFA 20, NBA 2K21 en de eFootball PES 2021 Season Update staan hoog in de lijst. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 deed het ook goed, want deze game komt binnen op een zeer verdienstelijke vierde plek.

Verder valt op dat Rocket League erg in de smaak valt. De game ging afgelopen maand free-to-play en staat nu op de eerste plaats van alle free-to-play games. Bij de DLC is het nog altijd Fortnite dat de lijst domineert.

PS4

EA Sports FIFA 20 Fall Guys: Ultimate Knockout NBA 2K21 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Marvel’s Avengers eFootball PES 2021 Season Update Grand Theft Auto V Tom Clancy’s The Division 2 Mafia: Definitive Edition Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Days Gone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tomb Raider: Definitive Edition Assassin’s Creed Odyssey Red Dead Redemption 2 Need for Speed Payback Marvel’s Spider-Man The Forest Gran Turismo Sport

PS VR

Beat Saber Vader Immortal: A Star Wars VR Series Superhot VR Blood & Truth Job Simulator Marvel’s Iron Man VR Gorn Moss Astro Bot Rescue Mission Until Dawn: Rush of Blood

Free-to-play

Rocket League Spellbreak Genshin Impact Fortnite Call of Duty: Warzone Hyper Scape Apex Legends Brawlhalla World of Tanks eFootball PES 2020 Lite

DLC