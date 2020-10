Codemasters laat in aanloop naar de release van DiRT 5 geregeld nieuwe gameplay video’s zien, waarin de diverse disciplines uit het spel worden getoond. Ook nu zijn er weer nieuwe beelden verschenen en deze keer zien we een Ultra Cross race die gereden wordt in het zonnige Italië.

Dit is ook de eerste keer dat we de Rally Cross klasse in actie zien. DiRT 5 bevat officiële auto’s van de FIA World Rallycross. Hieronder vallen onder meer de Peugeot 208 WRX, Megane R.S. RX, en SUBARU WRX STI RX Supercar.

De nieuwe gameplay beelden kun je hieronder bekijken. DiRT 5 verschijnt op 6 november voor onder andere de PlayStation 4. De game komt dit najaar ook nog naar de PlayStation 5, maar Codemasters moet nog een concrete datum van deze versie bekendmaken.