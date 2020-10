Sony en Sumo Digital hebben een nieuwe trailer van Sackboy: A Big Adventure uitgebracht. Het gaat hier om een story trailer, die je in twee minuten voorbereidt op het avontuur dat onze wollige vriend uit LittleBigPlanet te wachten staat.

In Sackboy: A Big Adventure worden de vrienden van Sackboy ontvoerd door Vex, die ze gebruikt om een machine te maken die de kleurrijke wereld verandert in een duistere plek. Sackboy gaat op pad om zijn vrienden weer te bevrijden, Vex te verslaan en hiermee de wereld te redden. Dit 3D platformavontuur kun je alleen spelen, of samen met vrienden in coöp.

Bekijk de trailer, waarin de kleuren van je scherm spatten, hieronder. Sackboy: A Big Adventure is een launchgame voor de PlayStation 5 en verschijnt gelijktijdig ook voor de PlayStation 4.