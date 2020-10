Spider-Man: Miles Morales is, hoewel de game ook naar de PlayStation 4 komt, zonder twijfel één van de belangrijkste launchtitels voor de PlayStation 5. Het is daarom fijn dat we nu ook een definitieve bevestiging hebben dat een gelijktijdige release met Sony’s next-gen console zeker is.

Insomniac Games meldt namelijk vol trots op Twitter dat Spider-Man: Miles Morales goud is gegaan. Dit geldt voor zowel de PS5-versie als de PS4-versie. De game kan nu dus gedrukt en verscheept worden, terwijl Insomniac Games ongetwijfeld verder werkt aan een day-one patch.

Spider-Man: Miles Morales verschijnt op 12 november voor de PlayStation 5 en PlayStation 4. Als je de game voor de PS4 koopt, heb je recht op een gratis upgrade naar de PS5-versie.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020