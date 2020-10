Het is oktober en dat betekent dat het op de laatste dag van de maand weer Halloween is. Gearbox Software laat deze feestdag niet onopgemerkt voorbijgaan in Borderlands 3. Het Bloody Harvest evenement is deze week namelijk van start gegaan, ter ere van Halloween. Hiermee keert het in-game event dus terug, want ook vorig jaar vond Bloody Harvest plaats in Borderlands 3.

De bedoeling van Bloody Harvest is om op jacht te gaan naar Captain Haunt en zijn griezelige volgelingen. Wanneer je dit succesvol weet te doen, kun je speciale beloningen verwachten. Deze quest begin je door Maurice te benaderen op Sanctuary III. Hij zal je op pad sturen om Hecktoplasm te verzamelen van geesten die spawnen nadat je gekwelde vijanden – te herkennen aan een groene gloed – hebt omgebracht.

Als je genoeg Hecktoplasm hebt, kun je teruggaan naar Maurice. Hij zal je vervolgens toegang geven tot Heck, de verblijfplaats van Captain Haunt. Hier kun je speciale uitdagingen aangaan. Het voltooien van deze challenges levert vervolgens speciale items op, zoals een wapenskin of een skin voor je Vault Hunter.

Het Bloody Harvest evenement in Borderlands 3 duurt nog tot en met 5 november. Check hieronder een korte trailer om in de stemming te komen.