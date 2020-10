Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat we onze Android applicatie hebben vrijgegeven in de Google Play Store. Dit is lang, zelfs erg lang geleden en alhoewel het misschien als de dag van gisteren voelt zijn we nalatig geweest in het aanbieden van updates. Het beheren en updaten van de apps bleek uitdagend, kostbaar en tijdsintensief. Hierdoor konden we met onze beperkte middelen niet voldoen aan jullie behoeftes en verwachtingen.

De Android app is dan ook lang niet meer modern en werkt allesbehalve goed op de mobiele apparaten van nu. Daarom hebben we de afgelopen weken een nieuwe app gemaakt, die nog deze maand zal worden vrijgegeven in de Google Play Store. Er zijn dan ook een aantal punten die we willen aanstippen alvorens de release zover is.

Advertenties

Er zijn meerdere reacties en topics verschenen over de advertenties in de app. Dit nemen we serieus en we hebben samen met onze advertentiepartner gekeken naar oplossingen. Zo hebben we het gebruik van video-ads in de app gestopt en worden er alleen nog banners getoond die geen impact hebben op het gebruiksgemak. Dit is ook meteen een meerwaarde van de app tegenover de mobiele site, de advertenties zijn geoptimaliseerd voor de app en de website is dusdanig aangepast (bijvoorbeeld met een native menu, in plaats van web) dat deze sneller werkt.

We danken jullie voor de feedback en hopen hiermee grotendeels de ergernis van overlappende advertenties aangepakt te hebben. Advertenties blijven wel nodig, het is momenteel onze enige inkomstenbron en alhoewel we het gebruik van Adblock snappen en in veel gevallen zelfs logisch vinden, is het onze enige manier om in leven te kunnen blijven.

Push berichten

Hier hebben we goed over na moeten denken, want push-spam is ontiegelijk irritant, maar wanneer je het goed weet toe te passen heeft push een toegevoegde waarde. We hebben dan ook besloten om dit handmatig te doen, dus niet alle berichten zullen in je push terecht komen. Pas wanneer onze redactie denkt, dit bericht is breaking, wordt er een pushbericht verstuurd. Je kunt dit uiteraard uitzetten, maar op deze manier hebben we wel een heel mooi middel om jullie op de hoogte te stellen van breaking news. Dit is dan ook een belangrijke nieuwe feature van de app.

Release

De app is inmiddels ingediend bij de Google Play Store, maar volgens berichten duurt releasen momenteel wat langer door onder andere Covid-19. Het nadeel is wel dat we een nieuwe app-id krijgen en dus geen update kunnen doen van de oude app, omdat het certificaat verlopen is. Zodra de app beschikbaar zullen we dit dan ook melden op PSX-Sense en kun je de nieuwe app downloaden, de oude gaan we verwijderen uit de Google Play Store. Wat betreft de iOS-versie, daar hebben we vooralsnog niets over te melden en zijn we de opties nog voor aan het onderzoeken.

Tot slot, zie je hieronder nog enkele screenshots van de nieuwe app.

Screenshots