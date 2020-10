Geef toe: ook jij kent de volledige titel van de Nier Replicant Remaster nog niet uit het hoofd. Hoeft ook niet, maar wat je wel moet weten is dat de game intussen een releasedatum heeft gekregen én dat Square Enix nog wat nieuwe screenshots op het web heeft gedropt om ons voor te bereiden op die release.

Zoals altijd bij de Nier-/Drakengard franchise, barsten de omgevingen van de sfeer en dat is bij deze remaster dus niet anders. Zo zien we in deze nieuwe screenshots onder andere Tokyo en de Northern Plains schitteren. Check alle screenshots in dit artikel en kijk uit voor NieR Replicant ver.1.22474487139… wanneer die op 23 april 2021 in de winkels ligt.