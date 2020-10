Uitgever Raiser Games maakt bekend dat Song of horror is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. De surival horror game stond aanvankelijk gepland voor 29 oktober, maar gaat Halloween dit jaar dus missen. Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt. Ontwikkelaar Protocol Games heeft ook een persbericht de deur uitgedaan, die je hieronder nog eens kunt lezen.

We had to make a hard decision that we hope all of you understand. After discussing a lot internally and due to multiple factors, we decided to move the release date of Song Of Horror to Q1 2021.

We want to deliver the best possible quality for the console version, delivering the vision of the original PC release for all our community. It became evident we were not there yet and we do not want to deliver something that risks disappointing you. So, here we are.

We know this is not good news for many of you, but we believe that the delay will help deliver a better experience, the same experience we think all of you deserve. Thank you very much in advance for your understanding and support.