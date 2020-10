Ghost of Tsushima krijgt binnenkort een grote update die zowel een multiplayer modus als een New Game Plus optie beschikbaar stelt. Die New Game Plus voegt echter meer toe aan de game dan je zou denken, want je krijgt hierbij toegang tot een nieuwe charm, genaamd Canine Recruitment.

De dierenvrienden onder ons zullen erg blij zijn dit te horen, want deze charm geeft je de mogelijkheid om honden te aaien én ze te rekruteren als een bondgenoot tegen de mongolen. Deze honden kunnen hun fantastische neus gebruiken om mongolen op te speuren en ze vervolgens ook aan te vallen. Brave hond!

De genoemde update voor Ghost of Tsushima staat op 16 oktober op de planning.

…and you can also pet the spirit dogs in Ghost of Tsushima: Legends. 🐶 pic.twitter.com/a5N7G3oMOU

— Ghost of Tsushima 🎮 OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 8, 2020