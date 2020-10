In de afgelopen weken zijn we erachter gekomen dat verschillende games die op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 uitkomen een beperking kennen in de overdraagbaarheid van savedata. Bij titels als DiRT 5, FIFA 21, Yakuza: Like a Dragon, Maneater en meer is de PS4-savedata niet of slechts in beperkte vorm mee te nemen naar de PS5.

Dat betekent met andere woorden dat je in veel gevallen vanaf nul opnieuw moet beginnen. Een wat onhandige situatie, maar dit lijkt niet aan Sony te liggen daar waar dat wel de veronderstelling was. Via een blogpost geeft Sony aan dat de transfer van PS4-savedata naar de PS5 bij de ontwikkelaars ligt.

“Please note that the ability to transfer game saves between a PS4 version and a PS5 version of the same game is a developer decision, and will vary title by title for cross-generational games.”

Ontwikkelaars bepalen dus zelf of ze de data overdraagbaar maken of niet. Op de Xbox Series X|S werken alle savefiles tot zover wel, wat suggereert dat Microsoft dat verplicht heeft gesteld. Waarom Sony dat niet doet is onduidelijk, maar eventuele klachten daarover als het een favoriete game van je betreft kun je aan de ontwikkelaar richten.