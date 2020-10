Vorige week konden jullie hier reeds een ontwikkelaarsdagboek bekijken van Little Hope. Het motion capture proces, dat men gebruikt om acteurs haast levensecht om te zetten naar videogamepersonages, kreeg een welverdiende plek in de schijnwerpers.

Onlangs verscheen er een vervolg op deze video, waarin Supermassive Games ‘mocap’ nog dieper onder de loep neemt. Dit keer zoomt de ontwikkelaar in op de vele toepassingen die deze techniek voor het horrorgenre in petto heeft. Neem dus zeker even een kijkje!