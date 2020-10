Sony heeft weer een nieuwe stap vooruit gezet wat betreft gebruikersgemak. Tot op heden had je voor verschillende diensten een apart account nodig en dat wordt nu samengebracht onder een centrale login. Het gaat hier om je accounts voor PlayStation Now en de PlayStation Store die samengevoegd worden met je account voor Sony Mobile, Sony Electronics, Sony Rewards en meer.

Zodra je inlogt op een van de diensten met je bestaande PlayStation Network informatie, dan is het accepteren van de voorwaarden voldoende om je account als hoofdaccount aan te merken. Als je op een van de diensten geregistreerd bent met een ander e-mailadres, dan zul je wat stappen moeten doorlopen om het tot een account te centraliseren.

Je kan hier meer over de aanpassing vinden en dit lijkt te maken te hebben met de nodige veranderingen die Sony aan het doorvoeren is. Zo konden we je afgelopen weekend al vertellen dat er een nieuwe PlayStation Store komt voor browsers en mobiel, waarbij de focus ligt op alles zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Goede ontwikkeling wat ons betreft.

Hieronder op een rijtje welke diensten allemaal met één account toegankelijk zijn:

PlayStation Network

PlayStation Plus

PlayStation Music

PlayStation Video

PlayStation Now

Sony Mobile

Xperia Lounge

Xperia Store

Xperia Care

My Support

SonyMobile.com

My Account

Developer World

Sony Rewards

Sony Electronics