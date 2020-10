Voor Outlast met zijn ‘run-and-hide’ mechanismen het survival horrorgenre op zijn kop zette, had je Silent Hill: Shattered Memories. Deze remake van de originele Silent Hill verscheen oorspronkelijk enkel op de Nintendo Wii, maar werd later overgezet naar de PSP. En raad eens? Het spel was heel wat beter dan een handheld horrortitel eigenlijk ooit zou mogen zijn.

Shattered Memories was een traag en methodisch spel, dat zich – net als later bijvoorbeeld Until Dawn – aanpaste aan jouw keuzes en speelstijl. Op deze manier trachtte ontwikkelaar Climax Studios zich een weg dwars door je psyche te boren. Voeg hier nog een paar razend spannende achtervolgingen aan toe, en je kreeg een horrorgame om U tegen te zeggen.

Nu blijkt dat Sam Barlow – schrijver van Silent Hill: Shattered Memories – ideeën heeft voor een vervolg. Op Twitter liet de man namelijk uitschijnen dat hij geen vragen over een mogelijke Shattered Memories sequel mag beantwoorden… omdat hij momenteel deze sequel aan het voorstellen is. Je kan je ons enthousiasme ongetwijfeld al voorstellen.

Let wel: dit betekent niet dat een dergelijk vervolg al effectief in de maak is. Silent Hill: Shattered Memories 2 is momenteel in een ‘pitchfase’, wat wil zeggen dat er een concept is, dat nog door uitgever Konami moet worden goedgekeurd. Barlow werkt trouwens op dit moment ook aan een andere game, die voorlopig enkel bekendstaat als Project A.

Dat gezegd zijnde… Hoop doet leven, niet waar? En wij houden onze vingers alvast gekruist.