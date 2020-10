De camera die je voor de PlayStation 4 kunt verkrijgen is vooral nuttig in gebruik met PlayStation VR. Als je straks overstapt naar de PlayStation 5, dan is het echter aan te raden de camera van de PS4 te bewaren. Het blijkt namelijk dat de PS5-camera niet compatibel is met PlayStation VR op de PlayStation 5.

De camera die voor de PS5 verschijnt is vooralsnog enkel bedoeld voor opnames en uitzendingen, want als je PlayStation VR wilt gebruiken zul je de PS4-camera moeten aansluiten. Mogelijk dat de PS5-camera later alsnog bruikbaar wordt, maar dan voor de opvolger van PlayStation VR.

Om de PS4-camera op de PS5 te gebruiken heb je echter een adapter nodig, maar daarover gaf Sony al aan dat die gratis beschikbaar gesteld zal worden. Of die adapter bij elke PS5 geleverd wordt of dat je die apart moet aanvragen, is op dit moment nog niet duidelijk.