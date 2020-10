Star Wars doet het redelijk goed op vlak van videogames. De nieuwe Battlefront titels stelden dan wel teleur, datzelfde kan niet gezegd worden van Jedi: Fallen Order. En ook VR-game Star Wars: Squadrons wist indruk te maken op fans van de franchise.

Het zal dan ook niemand verbazen dat EA besloten heeft om extra in te zetten op de Star Wars licentie. EA Motive, ontwikkelaar van Squadrons, geeft aan dat ze meerdere projecten in ontwikkeling hebben, die telkens iets fris en nieuws zullen bevatten.

Het onderstaande citaat is bewust vaag gehouden, maar we kunnen niet ontkennen dat het ons hoopvol stemt. Wat denken jullie?

“In the days leading up to the release of Star Wars: Squadrons, you may have seen our refreshed brand logo and that’s what I’m here to talk more about. In addition to Star Wars: Squadrons, we’re also working on several unannounced projects. Innovation is tough, but it’s also exciting and energizing. With our new mission, we’re trying a lot of things and testing many ideas which you can’t get attached to, as iteration and experimentation are healthy and a key to finding something great.”