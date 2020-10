Eind vorige week maakte Sony bekend dat slechts een handjevol PS4-games niet zal werken op de PS5 via backwards compatibility. Gezien het om slechts tien games gaat, ziet het er naar uit dat Sony het goed voor elkaar heeft. Alle andere games lijken immers vooralsnog te werken op de nieuwe console van Sony.

Mocht je het gemist hebben, het gaat om de volgende games die vooralsnog niet op de PS5 zullen werken:

Voor wat de game DWVR betreft, de ontwikkelaar heeft al aangegeven te werken aan een oplossing om de game alsnog werkend te krijgen op de PlayStation 5. De update die dit mogelijk moet maken is in ontwikkeling en men hoopt het voor de release van de console af te hebben.

Tevens zou die update – mits alles wil vlotten – de game de optie geven om van de capaciteiten van de PS5 gebruik te maken. Oftewel, mogelijk dat de ervaring van DWVR straks nog beter wordt op de PS5, maar dit kost wel wat experimenteren, dus dat is even afwachten.

“I’m working on a patch to fix the issue. Hopefully, it can arrive before the PS5 releases. I will also see if the game can be improved for the PS5’s [Game Boost], but need to experiment a lot first.”